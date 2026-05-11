Каллас исключила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика ЕС с Россией

По словам главы дипломатии, «Шрёдер известен как лоббист компаний из РФ», и в случае его назначения представителем сообщества он фактически «будет сидеть по обе стороны стола». Чиновница подчеркнула, что подобный сценарий исключён.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что лучшим партнёром для диалога между Россией и Европой он видит экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. В Берлине считают иначе. По последним данным, там рассматривают кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.