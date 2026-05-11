Каллас исключила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика ЕС с Россией

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не сможет выступать переговорщиком с Россией. При этом она подтвердила, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят диалог с Москвой в конце мая.