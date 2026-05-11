Каллас возмутилась увеличивающимся влиянием Москвы на Европу

Российское влияние в странах Европы демонстрирует устойчивый рост благодаря активному участию представителей страны в международных спортивных турнирах и Венецианской биеннале. Об этом сообщила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств стран сообщества.
«Влияние России вновь растет в Европе. Это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях, будто ничего не случилось, а также на примере присутствия России на Венецианской биеннале», — подчеркнула она. По словам Каллас, активность Москвы сохраняется, несмотря на системное давление со стороны официального Брюсселя.
Ранее Еврокомиссия предпринимала попытки исключить Россию из числа участников биеннале, направляя организаторам соответствующие требования. После отказа выполнить это условие исполнительный орган ЕС аннулировал грант в размере двух миллионов евро, который предназначался для организаторов мероприятия.
При этом главы МИД стран Евросоюза планируют провести предварительные консультации, чтобы определить перечень тем для возможных контактов с Москвой. Кая Каллас отметила: «Нам сначала нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча, на которой мы обсудим предложения». Данное обсуждение запланировано в рамках министерской встречи в Брюсселе 27−28 мая.