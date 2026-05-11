В "солнечном штате" США произошел крупный пожар вблизи популярного курорта

Крупный лесной пожар произошел в американском штате Флорида возле Майами, считающегося одним из самых известных курортных городов, сообщает телекомпания NBC.
К месту пожара прибыли пожарно-спасательные бригады, пытающиеся локализовать возгорание в округах Майами-Дейд и Бровард.
Информации об эвакуации жителей не приводится.
Флорида является самым теплым из штатов США, ее неофициально называют «солнечным штатом».
Читайте материал «В США 22 подростка попытались захватить территорию парка».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.