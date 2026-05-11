Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что уже ведет консультации с европейскими лидерами по подготовке к переговорному процессу, который должен начаться, когда для этого «настанет правильный момент». Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, отметил, что лично для него в качестве визави был бы предпочтительнее Герхард Шрёдер, однако подчеркнул, что Европа должна сама выбрать лидера, которому доверяет. Президент также напомнил, что именно европейская сторона, а не Россия, ранее отказалась от ведения переговоров.