Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас выступила с резкой критикой возможного участия бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в диалоге с Москвой. Глава европейской дипломатии считает недопустимым сценарий, при котором посредников в переговорах будет предлагать российская сторона.
«Нам сначала нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча, на которой мы обсудим предложения», — пояснила представитель союза. По словам дипломата, официальный Брюссель намерен выработать единую платформу для дискуссий в конце мая 2026 года, прежде чем переходить к обсуждению конкретных кандидатур.
Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что уже ведет консультации с европейскими лидерами по подготовке к переговорному процессу, который должен начаться, когда для этого «настанет правильный момент». Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, отметил, что лично для него в качестве визави был бы предпочтительнее Герхард Шрёдер, однако подчеркнул, что Европа должна сама выбрать лидера, которому доверяет. Президент также напомнил, что именно европейская сторона, а не Россия, ранее отказалась от ведения переговоров.
