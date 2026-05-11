Трамп: США договорились про освобождение пяти заключенных в Беларуси и России

Трамп заявил, что США договорились об освобождении пяти заключенных в Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что Америка договорилась про освобождение пяти заключенных в Беларуси и России, передает РИА Новости.

По словам Трампа, Соединенным Штатам Америки удалось договориться об освобождении трех поляков и двух молдаван из белорусского и российского заключения. Президент США поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу:

— Это так приятно!

Напомним, что 28 апреля 2026 года на границе Беларуси и Польши прошел обмен задержанными. Подробности рассказал Комитет государственной безопасности.

После состоявшегося обмена спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Ранее МИД Польши сделал заявление о потеплении отношений с Беларусью.

Вместе с тем министр иностранных дел Максим Рыженков сказал, что Беларуси и Польши нужен «разбор полетов».

