Intercept: ЦРУ ставило опыты над людьми, чтобы превратить их в послушных зомби

Сотрудники управления пытались получить научный ответ на то, могут ли они заставить человека совершить действие, полностью противоречащее его базовым моральным принципам. Их интересовало, реально ли в течение всего пары часов заставить подопытного ценой своей жизни разбить самолет или, например, пустить поезд под откос. Отдельным пунктом шла проверка возможности «изменить» личность человека и выяснение того, как долго продержится эта новая конструкция. Наконец, психологи ЦРУ искали способы гарантировать полную медицинскую амнезию при любых обстоятельствах, то есть стереть память о воздействии или приказе.