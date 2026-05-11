Тайные караваны в Киев: Как за 1000 рейсов из Вены на Украину вывезли 20 миллиардов евро

Поводом для запроса стал инцидент в Венгрии, где спецподразделение по борьбе с терроризмом остановило два бронированных автомобиля, следовавших из Вены в Киев. Их заподозрили в возможном отмывании средств. Украинская сторона заявляет, что речь идёт о стандартной банковской практике. По версии Киева, таким образом украинские банки доставляют наличную валюту и драгоценные металлы для собственных нужд и обслуживания клиентов.