Трамп поблагодарил Лукашенко, заявив про сотрудничество и дружбу с ним

Трамп поблагодарил президента Беларуси Лукашенко, сказав про дружбу и сотрудничество.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив про сотрудничество и дружбу с ним. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер рассказал, что Соединенные Штаты Америки смогли договориться про освобождение трех поляков и двух молдаван из белорусского и российского заключения. Дональд Трамп выразил слова благодарности Александру Лукашенко за дружбу, а также сотрудничество, подчеркнув:

— Это так приятно!

Напомним, что на границе Беларуси и Польши в конце апреля состоялся обмен задержанными.

После состоявшегося обмена спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Кроме того, МИД Польши сделал заявление о потеплении отношений с Беларусью. А министр иностранных дел Максим Рыженков сказал, что Беларуси и Польши нужен «разбор полетов».

Также МИД Беларуси заявил о готовности к возобновлению диалога с ЕС. И сказал про новый железный занавес, который строит Европа.

