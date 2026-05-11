Кос сказала, когда Евросоюз планирует приступить к переговорам с Украиной

17 июня 2022 года Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата, 23 июня Европарламент поддержал соответствующую резолюцию. Переговоры ведутся с конца 2023 года. Также статус страны-кандидата был предоставлен Молдавии. В том же статусе с 1999 года пребывает Турция, с 2005 Северная Македония, а с 2010 Черногория, а с 2012 Сербия.