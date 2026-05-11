Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кос сказала, когда Евросоюз планирует приступить к переговорам с Украиной

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала, что первые прямые переговоры с Украиной по членству в Европейском союзе могут быть организованы до конца июня.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала, что первые прямые переговоры с Украиной по членству в Европейском союзе могут быть организованы до конца июня.

Кос заявила, что «поторопит» профильных министров.

Как сказала европейский чиновник, переговоры по первому кластеру предположительно стартуют еще до окончания кипрского председательства в Совете ЕС.

«Остальные пять кластеров можем открыть в июле», — заявила Кос.

В апреле премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, Украина «абсолютно не готова» к тому чтобы стать членом Европейского союза. Фицо заявил, что о, но Киев должен выполнить все требования, которые предъявляются к государствам, претендующим стать страной Евросоюза.

17 июня 2022 года Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата, 23 июня Европарламент поддержал соответствующую резолюцию. Переговоры ведутся с конца 2023 года. Также статус страны-кандидата был предоставлен Молдавии. В том же статусе с 1999 года пребывает Турция, с 2005 Северная Македония, а с 2010 Черногория, а с 2012 Сербия.

Читайте материал «Еврокомиссия рассказала, какие две страны вступят в Евросоюз следующими».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше