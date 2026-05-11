Европа передаст Украине первый транш из $90 млрд на следующей неделе

По ее словам, программа рассчитана на 2026−2027 годы. Деньги должны пойти на дальнейшую поддержку Украины со стороны Европы.
«Мы рассчитываем направить первый транш уже на следующей неделе», — заявила Кос.
Так она ответила на вопрос украинских журналистов о сроках предоставления средств из программы на 90 млрд евро. Других деталей о размере первого платежа не сообщается.
Тем временем Европа разрешила Украине тратить часть кредита в 90 млрд евро на зарплаты военным. До этого подобные расходы не входили в основной перечень направлений. При этом не объяснялось, с чем связан внезапный «карт-бланш».