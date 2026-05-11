Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа передаст Украине первый транш из $90 млрд на следующей неделе

Еврокомиссар Кос не уточнила подробностей по передаче первого транша из $90 млрд Украине.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия рассчитывает уже на следующей неделе выдать Киеву первый транш из программы военного финансирования на 90 млрд евро. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

По ее словам, программа рассчитана на 2026−2027 годы. Деньги должны пойти на дальнейшую поддержку Украины со стороны Европы.

«Мы рассчитываем направить первый транш уже на следующей неделе», — заявила Кос.

Так она ответила на вопрос украинских журналистов о сроках предоставления средств из программы на 90 млрд евро. Других деталей о размере первого платежа не сообщается.

Тем временем Европа разрешила Украине тратить часть кредита в 90 млрд евро на зарплаты военным. До этого подобные расходы не входили в основной перечень направлений. При этом не объяснялось, с чем связан внезапный «карт-бланш».