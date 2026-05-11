Развитие промышленности и инфраструктуры обсудил Токаев с первым вице-премьером Казахстана

Он представил президенту информацию об основных направлениях работы в обрабатывающей промышленности, а также о планах по увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и ходе модернизации энергетической инфраструктуры.
«Главе государства также было доложено о развитии транспортно-логистической инфраструктуры и строительного сектора», — указывается в сообщении.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить качественную реализацию инфраструктурных проектов, усилить поддержку отечественных товаропроизводителей и контроль за подготовкой к предстоящему отопительному сезону.
Нурлыбека Налибаева назначили первым заместителем премьер-министра Казахстана на прошлой неделе.