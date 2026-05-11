Развитие промышленности и инфраструктуры обсудил Токаев с первым вице-премьером Казахстана

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев обудил развитие промышленности и крупных инфраструктурных проектов с первым вице-премьером республики Нурлыбеком Налибаевым.

Источник: Sputnik.kz

Он представил президенту информацию об основных направлениях работы в обрабатывающей промышленности, а также о планах по увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и ходе модернизации энергетической инфраструктуры.

«Главе государства также было доложено о развитии транспортно-логистической инфраструктуры и строительного сектора», — указывается в сообщении.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить качественную реализацию инфраструктурных проектов, усилить поддержку отечественных товаропроизводителей и контроль за подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

Нурлыбека Налибаева назначили первым заместителем премьер-министра Казахстана на прошлой неделе.