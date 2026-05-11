Euractiv узнал о подготовке карты военной помощи для Украины

Еврокомиссия приступила к разработке карты военной помощи Украине, ее детали министры обороны стран блока планируют обсудить на заседании, которое пройдет в Брюсселе, сообщает Euractiv со ссылкой на источники.
По информации собеседников портала, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс недавно направили письма в адрес союзников, чтобы выяснить, какую помощь они готовы предложить Украине. Однако на данный момент ответило менее половины из 27 государств — членов блока, поэтому ситуация остается довольно неоднозначной, добавил источник Euractiv.
Встреча в Брюсселе запланирована на 12 мая. Помимо вариантов поддержки Украины представители стран блока планируют обсудить, смогут ли европейские военно-промышленные компании обеспечить своевременную поставку необходимой украинской армии продукции. Президент Ассоциации аэрокосмической, оборонной и безопасности промышленности Европы Микаэль Йоханссон представит доклад, как увеличить производство систем противовоздушной обороны.
Предполагается, что средства для кредитования Украины будут выделены из общего бюджета Евросоюза, предложение использовать замороженные российские активы было отклонено. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, первый транш Украине на €6 млрд пойдет на производство беспилотников, всего в первом квартале Киев получит от ЕС €45 млрд из кредита.
Россия выступает против поставок военной помощи Украине — как финансовой, так и в виде вооружений и инструкторов. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что западные страны, поставляя Киеву вооружения, лишь затягивают боевые действия.