Euractiv узнал о подготовке карты военной помощи для Украины

По информации собеседников портала, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс недавно направили письма в адрес союзников, чтобы выяснить, какую помощь они готовы предложить Украине. Однако на данный момент ответило менее половины из 27 государств — членов блока, поэтому ситуация остается довольно неоднозначной, добавил источник Euractiv.