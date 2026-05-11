Euractiv узнал о подготовке карты военной помощи для Украины

Каллас и Кубилюс обратились к странам Евросоюза, чтобы выяснить, какую помощь они готовы предложить Украине, пишет Euractiv. По информации портала, разрабатываемую карту военной поддержки планируют обсудить на этой неделе.

Источник: Reuters

Еврокомиссия приступила к разработке карты военной помощи Украине, ее детали министры обороны стран блока планируют обсудить на заседании, которое пройдет в Брюсселе, сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

По информации собеседников портала, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс недавно направили письма в адрес союзников, чтобы выяснить, какую помощь они готовы предложить Украине. Однако на данный момент ответило менее половины из 27 государств — членов блока, поэтому ситуация остается довольно неоднозначной, добавил источник Euractiv.

Встреча в Брюсселе запланирована на 12 мая. Помимо вариантов поддержки Украины представители стран блока планируют обсудить, смогут ли европейские военно-промышленные компании обеспечить своевременную поставку необходимой украинской армии продукции. Президент Ассоциации аэрокосмической, оборонной и безопасности промышленности Европы Микаэль Йоханссон представит доклад, как увеличить производство систем противовоздушной обороны.

В конце апреля страны Евросоюза одобрили выделение кредита Украине в размере €90 млрд на 2026−2027 годы. Финансирование было окончательно утверждено после того, как Венгрия сняла вето, которое сохранялось несколько месяцев в связи со спором о транзите нефти по трубопроводу «Дружба».

Предполагается, что средства для кредитования Украины будут выделены из общего бюджета Евросоюза, предложение использовать замороженные российские активы было отклонено. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, первый транш Украине на €6 млрд пойдет на производство беспилотников, всего в первом квартале Киев получит от ЕС €45 млрд из кредита.

Россия выступает против поставок военной помощи Украине — как финансовой, так и в виде вооружений и инструкторов. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что западные страны, поставляя Киеву вооружения, лишь затягивают боевые действия.

