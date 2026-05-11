Лукашенко проводит совещание на непубличную тему 11 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание на непубличную тему в понедельник, 11 мая. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства проводит совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. В фокусе внимание будут несколько вопросов. В частности, про уровень оснащенности армии по результатам Государственной программы вооружения на 2021−2025 годы. Будут обсуждать и задачи на предстоящую пятилетку.
Телеграм-канал уточнил, что тема совещания — непубличная, пообещав привести некоторые подробности.
Ранее Александр Лукашенко напомнил, что белорусы знают про лозунги о «новом порядке».
Тем временем премьер-министр Александр Турчин после критики президента Александра Лукашенко сказал, не слишком ли доброе правительство в Беларуси.
Кроме того, глава Нацбанка Роман Головченко сказал о влиянии шоков и странностей мировой экономики на Беларусь.