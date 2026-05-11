Глава МИД Латвии заявила о готовности принять больше военных США

Трамп допускал отказ США от военного присутствия в Италии и Испании из-за отказа стран в помощи Вашингтону в войне с Ираном. Рим и Мадрид отказывали США в предоставлении военных баз для самолетов, которые собирались принимать участие в войне против Ирана. Так, Италия отказалась давать разрешение на посадку американским бомбардировщикам в Сицилии, а Испания 30 марта закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в атаках на Иран.