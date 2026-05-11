Значительным назвал торговый потенциал Казахстана и Индонезии премьер Бектенов

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Индонезия является одним из важных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. По итогам 2025 года объем двусторонней торговли между Казахстаном и Индонезией составил $244,7 млн.

Источник: Sputnik.kz

Об этом заявил премьер Казахстана Олжас Бектенов на встрече с министром-координатором по экономическим делам Индонезии Аирланггой Хартарто.

«Казахстан придает большое значение расширению торгово-экономических связей с Индонезией. Мы считаем, что существует значительный потенциал для увеличения этих показателей и заинтересованы в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По словам главы казахстанского правительства, за январь — март 2026 года товарооборот сложился на уровне $31,5 млн.

«Основу казахстанского экспорта формирует продукция обрабатывающей промышленности, металлургии, химии, в то время как из Индонезии поставляются электроника и текстиль», — указывается в сообщении Кабмина.

На встрече отметили потенциал для расширения взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства и пищевой переработки, текстильной отрасли, исламского банкинга, цифровой экономики, образования и туризма.

Особое внимание уделено развитию транспортно-логистических маршрутов. В частности, обсуждены возможности использования транзитного потенциала Казахстана и инфраструктуры международных транспортных коридоров.

Казахстан предоставляет благоприятный инвестиционный климат и может служить площадкой для выхода на региональные рынки, включая Центральную Азию, страны ЕАЭС, Кавказ и Европу.

В декабре 2025-го ЕАЭС и Индонезия подписали торговое соглашение. Сейчас оно на стадии ратификации.