Значительным назвал торговый потенциал Казахстана и Индонезии премьер Бектенов

Об этом заявил премьер Казахстана Олжас Бектенов на встрече с министром-координатором по экономическим делам Индонезии Аирланггой Хартарто.
«Казахстан придает большое значение расширению торгово-экономических связей с Индонезией. Мы считаем, что существует значительный потенциал для увеличения этих показателей и заинтересованы в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — подчеркнул Олжас Бектенов.
По словам главы казахстанского правительства, за январь — март 2026 года товарооборот сложился на уровне $31,5 млн.
«Основу казахстанского экспорта формирует продукция обрабатывающей промышленности, металлургии, химии, в то время как из Индонезии поставляются электроника и текстиль», — указывается в сообщении Кабмина.
На встрече отметили потенциал для расширения взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства и пищевой переработки, текстильной отрасли, исламского банкинга, цифровой экономики, образования и туризма.
Особое внимание уделено развитию транспортно-логистических маршрутов. В частности, обсуждены возможности использования транзитного потенциала Казахстана и инфраструктуры международных транспортных коридоров.
Казахстан предоставляет благоприятный инвестиционный климат и может служить площадкой для выхода на региональные рынки, включая Центральную Азию, страны ЕАЭС, Кавказ и Европу.
В декабре 2025-го ЕАЭС и Индонезия подписали торговое соглашение. Сейчас оно на стадии ратификации.