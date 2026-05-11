Лукашенко сделал важное заявление о современном оружии в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа, сделал важное заявление о современном оружии в стране. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
— Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно, — подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, Беларусь не должна бросаться на все виды вооружений, которые видит в современных конфликтах, о которых было прочитано в журналах или же кто-то о них рассказал. В республике, уточняет президент, должно быть оружие, которым сегодня можно воспользоваться, с которым умеют обращаться офицеры.
Глава республики заметил, что следует также учитывать условия Беларуси:
— Это не пустыня, это даже не украинские степи.
Президент Беларуси обратил внимание на необходимость покупать и создавать оружие, которое будет нужно.
— Но при этом еще раз повторю — без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем, — заявил глава государства.
