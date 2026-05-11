Лукашенко призвал не бросаться на все виды вооружений в конфликтах

МИНСК, 11 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по программе вооружения потребовал «не бросаться» на все виды вооружений, задействованных в современных конфликтах.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко в понедельник проводит совещание по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021−2025 годы и задачам на предстоящую пятилетку.

«Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. При этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал», — цитирует слова Лукашенко близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, надо приобретать и создавать необходимое оружие.

«Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр будущих военных действий — территорию Белоруссии. Это не пустыня, это даже не украинские степи», — сказал президент.

Он добавил, что без обычного оружия, которым должен владеть солдат, никакую войну не выиграть.

