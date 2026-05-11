Новый заместитель появился у Натальи Кочановой

У главы Совета Республики Натальи Кочановой появился новый заместитель, пишет БелТА.
Сообщили, что 11 мая тайным голосованием на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва был избран заместитель председателя парламента.
Должность получил Игорь Брилевич. Ранее новый заместитель Натальи Кочановой работал заместителем председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству.
Экс-заместителя председателя Совета Республики Владислава Татариновича освободили от должности в связи с назначением министром финансов Беларуси.