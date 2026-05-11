Стубб заявил о необходимости прямого диалога Европы с Россией

Министры иностранных дел европейских стран соберутся в конце мая для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, сообщила глава Евродипломатии Кая Каллас сегодня, 11 мая. «Мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними поговорить. И именно поэтому мы организуем встречу с министрами иностранных дел, на которой мы обсудим предложения, которые лежат на столе, чтобы решить проблемы, которые у нас есть, потому что, опять же, это проблема европейской безопасности. Нам нужны уступки и с российской стороны», — сказала она.