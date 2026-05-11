Стубб заявил о необходимости прямого диалога Европы с Россией

Европе необходимо вступить в прямой диалог с Россией, чтобы отстоять свои интересы на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Corriere Della Sera.
«Если американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, как я считаю, то нам необходимо вступить в прямой диалог. Да, пора начать разговор с Россией. Я не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали это с европейскими лидерами, которые установят контакт, но решение еще не принято», — заявил Стубб.
Президент Финляндии отметил, что решение о переговорах с Россией зависит от координации между странами Европы: членами E5 — «Европейской пятерки» (Франции, Германии, Италии, Польши и Испании), cтранами Севера Европы и Прибалтики, граничащими с Россией.
«Если это будет специальный посланник или группа лидеров, мы это увидим», — подчеркнул Стубб.
Недавно, 9 мая, президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к переговорам с Европой и предложил в качестве предпочительного переговорщика бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. В Германии восприняли предложение российского лидера как «фиктивное», но AFP сообщило, что, тем не менее, немецкие власти «приняли к сведению» слова Путина.
Министры иностранных дел европейских стран соберутся в конце мая для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, сообщила глава Евродипломатии Кая Каллас сегодня, 11 мая. «Мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними поговорить. И именно поэтому мы организуем встречу с министрами иностранных дел, на которой мы обсудим предложения, которые лежат на столе, чтобы решить проблемы, которые у нас есть, потому что, опять же, это проблема европейской безопасности. Нам нужны уступки и с российской стороны», — сказала она.
За восстановление диалога с Москвой выступал президент Франции Эмманюэль Макрон, который в начале февраля этого года сообщил о начале подготовки диалога на техническом уровне.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта 7 мая отметил «потенциал» переговоров стран ЕС с российским лидером. Кошта сказал, что ведет переговоры с главами европейских стран, чтобы «организовать нашу работу и понять, что нам необходимо обсудить с Россией» при наступлении «подходящего момента».
Россия неоднократно подчеркивала открытость к диалогу. Однако Путин заявлял, что у Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны».