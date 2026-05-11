В Киеве признали, что залетевшие в Латвию беспилотники запустили с Украины

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Глава МИД Украины Андрей Сибига признал, что упавший на территории Латвии беспилотник был украинским.

Источник: РИА "Новости"

В Х Сибига сообщил, что обсудил по телефону со своей латвийской коллегой Байбой Браже «инциденты с дронами», и признал, что эти беспилотники были украинскими.

7 мая дрон разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, повредив четыре резервуара. Как указал впоследствии подавший в отставку министр обороны Латвии Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». В Минобороны РФ сообщали об обнаружении группы из шести БПЛА в воздушном пространстве Латвии во время попытки ВСУ атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга.

Это не единственный случай обнаружения украинских беспилотников в воздушном пространстве стран Балтии. Ранее сообщалось о разбившихся украинских БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии. Информация об аналогичных случаях поступала и из Финляндии.

