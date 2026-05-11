МИД Грузии объяснил стремление Киева наладить отношения с Тбилиси

«Активность украинской стороны обусловлена ролью Грузии в обеспечении транспортной доступности и специфическими потребностями государств нашего более широкого соседства», — сказала она.
По словам Бочоришвили, из-за этого сейчас многим государствам необходимы отношения с Грузией. Поэтому легко объяснить, почему Украине необходимо нормализовать отношения со страной.
В начале мая во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский встретился с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе. «Между нашими странами действительно есть нерешенные вопросы. Важно, чтобы диалог велся на всех уровнях», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.
После этого глава украинского МИДа Андрей Сибига обсудил с Бочоришвили возможность развития сотрудничества между странами. Накануне Сибига также заявил, что Киев готов «открыть новую страницу» в отношениях с Грузией, передает УНН.