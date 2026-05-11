Он подчеркнул, что республика продолжит европейский путь в духе закона, принятого парламентом. «Я уже говорил, что мы не будем вступать в полемику или спор по этому вопросу. <…> Мы полноценные члены ЕАЭС, пока мы члены ЕАЭС, мы полноценно принимаем участие в принятии всех решений. Вновь повторюсь: пока необходимости не возникнет, мы не готовимся какие-либо вопросы поднимать или проводить референдум (о выходе из ЕАЭС и вступлении в ЕС — прим. ТАСС). Сделаем тогда, когда будет объективная необходимость этого. Моя оценка такова, что объективной необходимости попросту нет, мы с большим уважением относимся к партнерам по ЕАЭС, нашему членству в ЕАЭС», — сказал он.
Пашинян: Армения не выйдет из ЕАЭС внезапно
ЕРЕВАН, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не будет вступать в полемику по вопросу членства в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и будет находиться в составе ЕАЭС до тех пор, пока это возможно.
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.