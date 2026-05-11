Пашинян заявил, что Армения не выйдет из ЕАЭС внезапно

«Мы внезапно из ЕАЭС не выйдем: если или когда мы из ЕАЭС выйдем, то мы выйдем спланировано, без внезапностей. Мы в целом, если заметили, не планируем ничего делать внезапно, поэтому вся наша политика, намерения и планы прозрачны», — сказал армянский премьер в беседе с журналистами.
