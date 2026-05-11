Пашинян не приедет на саммит ЕАЭС в Астану, но Армения из Союза выходить пока не намерена

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Премьера Армении Никола Пашиняна не будет на саммите ЕАЭС, об этом он уже сообщил президенту Казахстана Токаеву, передает Sputnik Армения.

Источник: Sputnik.kz

Армению на саммите представит вице-премьер Мгер Григорян.

Кандидат в премьер-министры от правящей партии «Гражданский договор» Никол Пашинян напомнил, что еще 1 апреля проинформировал президента России Владимира Путина о невозможности участия в мероприятиях 9 мая в Москве в связи с предвыборной кампанией.

«Тогда я еще не знал, будет приглашение или нет, но заранее предупредил — из уважения. Также я сообщил, что не смогу принять участие и в мероприятиях 28 мая. Вчера я позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и также проинформировал его об этом», — сказал Пашинян.

При этом Пашинян не видит сейчас необходимости в референдуме о выборе нахождения страны в ЕС или ЕАЭС.

«Мы полноценные члены ЕАЭС и, пока остаемся в его составе, принимаем участие во всех процессах. На данный момент нет необходимости поднимать этот вопрос, и мы не готовимся выносить его на повестку. Референдум будет проведен тогда, когда на то возникнет объективная необходимость», — сказал он.

Он также повторил уже озвученную мысль о том, что межгосударственные отношения нельзя путать с супружескими, здесь совсем иная логика.

Пашинян заявил, что Армения уважительно относится как во всем членам ЕАЭС, так и к собственному участию в Союзе, а цели портить отношения с Россией у Еревана нет. В доказательство он рассказал о многочисленных рабочих обсуждениях с Путиным, когда даже «самые острые вопросы» решались спокойно.

Российский лидер Владимир Путин 9 мая заявил, что Армения должна как можно раньше определиться с вступлением в ЕС. По его мнению, это было бы правильно как по отношению к гражданам Армении, так и к главному экономическому партнеру — России.

В соответствии с этим и в ЕАЭС сделали бы выводы и пошли бы по пути «мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
