«ГБУЗРК “КПБ № 5”, — сказано в документе. Кроме того, в обновленный санкционный пакет попали Севастопольский государственный университет и ряд объектов санаторно-курортного комплекса Республики Крым.
Всего в санкционный список по России британские власти добавили 85 физических и юридических лиц. Среди них — начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин; глава Росмолодежи Григорий Гуров; Российское Агентство социального проектирования; Российский институт развития интернета; Российский центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала британским властям «вызвать себе санитаров» в ответ на санкции против психиатрической больницы и детских лагерей.
«Когда правительство Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров», — сказала госпожа Захарова в комментарии «Известиям».