Трамп сообщил о роли США в освобождении пяти заключенных в Белоруссии и России

«Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному президентскому представителю Джону Коулу мы смогли приложить все усилия, чтобы это освобождение состоялось. Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь освободить [журналиста и активиста] Анджея Почобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Почобут на свободе благодаря нашим усилиям», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.