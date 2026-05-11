ЕС ввел санкции против детского лагеря «Орленок»

ЕС внес в санкционный список по России 16 физических и семь юридических лиц. Ранее сегодня Великобритания расширила российский «черный список» на 85 позиций.

Источник: Reuters

Согласно документу на сайте Совета ЕС, в «черный список» вошли в том числе Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб «Патриот» в Крыму, Центр ДОСААФ в Севастополе, лагерь «Орленок», детские центры, «Алые паруса» и «Смена» и связанные с ними должностные лица.

В числе физлиц, указанных в списке:

  • зампредседателя Совета министров Крыма, министр труда и соцзащиты Елена Романовская;
  • депутат Херсонской областной думы Андрей Сабинов;
  • уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева;
  • уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева;
  • начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя Марина Слонченко;
  • председатель Госкомитета молодежной политики Крыма Алексей Зинченко;
  • замдиректора Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Анастасия Аккуратова;
  • министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше