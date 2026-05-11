Детский лагерь «Орленок» попал под санкции ЕС

В «черный список» ЕС также попали Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб «Патриот» в Крыму, Центр ДОСААФ в Севастополе. В числе указанных в списке физических лиц — зампредседателя Совета министров Крыма, министр труда и соцзащиты Елена Романовская; начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя Марина Слонченко; председатель Госкомитета молодежной политики Крыма Алексей Зинченко и другие должностные лица.
Ранее Британия включила в «черные» списки Клиническую психиатрическую больницу № 5 в Симферопольском районе Крыма, Севастопольский госуниверситет и ряд объектов санаторно-курортного комплекса Республики Крым.