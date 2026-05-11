Детский лагерь «Орленок» попал под санкции ЕС

Евросоюз внес в санкционный список по России 16 физических и семь юридических лиц. Под санкции попали, в том числе, всероссийский детский центр «Орленок», расположенный в Туапсинском районе Краснодарского края, а также детские центры «Алые паруса» и «Смена». Об этом говорится в пресс-релизе Европейского совета.