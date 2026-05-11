Британия и ЕС ввели санкции против России за эвакуацию детей из зоны СВО

Великобритания и Евросоюз приняли новые санкции против России за эвакуацию детей из зоны СВО на Украине. Под рестрикции попали не только глава Росмолодежи Григорий Гуров и начальник Юнармии Владислав Головин, но и детские оздоровительные учреждения, где дети якобы получают "идеологическую обработку и милитаризованное образование". Внезапно в списке оказалась крымская психиатрическая больница. Подробности — в материале «Газеты.Ru».