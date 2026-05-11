У короля Малайзии появился лимузин Aurus Senat

ДЖАКАРТА, 11 мая — РИА Новости. Король Малайзии султан Ибрагим сообщил после визита в Россию, что у него появился российский лимузин Aurus Senat.

Источник: © РИА Новости

Король Малайзии посетил Москву на торжества по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Обладание лимузином Aurus Senat Его Величеством Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией», — говорится в публикации на странице короля Ибрагима в Facebook*.

В сообщении отмечается, что церемония передачи лимузина Aurus Senat монарху состоялась в музее «Гараж особого назначения» в Москве.

«Aurus известен сочетанием современных технологий и высоких стандартов безопасности», — отмечается в публикации.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.