У короля Малайзии появился лимузин Aurus Senat

Король Малайзии посетил Москву на торжества по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
«Обладание лимузином Aurus Senat Его Величеством Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией», — говорится в публикации на странице короля Ибрагима в Facebook*.
В сообщении отмечается, что церемония передачи лимузина Aurus Senat монарху состоялась в музее «Гараж особого назначения» в Москве.
«Aurus известен сочетанием современных технологий и высоких стандартов безопасности», — отмечается в публикации.
