Зеленский рассказал, что делегация Украины обсуждала с США

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украина обсуждала с представителями администрации США форматы встреч на уровне лидеров, заявил Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Были обсуждены в Америке возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны с Россией», — написал он в Telegram-канале, не уточнив, о каких именно встречах идет речь.

Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров в пятницу сообщил, что встретился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами. Он добавил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет. По словам Путина, такая встреча в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу.

