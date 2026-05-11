Мединский прокомментировал приговор украинского суда

Помощник президента России Владимир Мединский, комментируя RT приговор украинского суда, заявил, что подобными действиями киевский режим, по сути, «судит историю».
«Самое поразительное то, что они таким образом, по сути, судят историю… Фактов войны с книгами в реальной человеческой истории не так много. Это у Оруэлла в “1984” и в других антиутопиях подобное происходит. А в реальной жизни такое было редко когда», — подчеркнул он.
Помощник президента России вспомнил случай со святой инквизицией, которая собиралась приговорить к сожжению итальянского историка Пауло Сарпи. Тот написал книгу об истории католической церкви — ее объявили ересью.
«Но в последний момент этот приговор они не вынесли, потому что посчитали, что святая инквизиция все-таки должна руководствоваться принципами законности… Киевский суд в данном случае превзошел святую инквизицию, потому что не постеснялся вынести обвинительный приговор», — отметил Мединский.
Он подчеркнул, что осудившие его сами говорят по-русски, но при этом пытаются вывести язык из обихода. Цель — молодые люди на Украине, чтобы русский стал для них иностранным и не очень понятным. Символично, что приговор был вынесен накануне 9 Мая.
«Просто для нас это День Победы, а для них [для киевского режима] это день катастрофы», — заявил помощник российского президента.
Ранее сообщалось, что Мединского на Украине заочно осудили на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность.
Вместе с Мединским осудили соавтора учебника по истории России — ректора МГИМО Анатолия Торкунова.