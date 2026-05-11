Беларусь объявила о новом зенитно-ракетном комплексе ближнего действия

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус сказал о четвертой программе ракетостроения в Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Глава Госкомвоенпрома пояснил, что 11 мая на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко рассматривались проекты Государственной программы вооружения на 2026−2030 годы и гособоронзаказа на 2026 год, обсуждалась четвертая программа ракетостроения Беларуси.
— По всем этим направлениям прошла очень плодотворная дискуссия. Были обсуждены различные вопросы и высказаны мнения по ним, — раскрыл Пантус.
Глава Госкомвоенпрома подчеркнул, что Вооруженные силы Беларуси заинтересованы в том, чтобы получить самое современное вооружение, и отечественные специалисты над этим работают. Также он рассказал, что до 2030 года запланировано существенно увеличить процент белорусских видов вооружения в рамках гособоронзаказа и госпрограммы вооружения.
При этом Пантус уточнил, что введен специальный показатель, позволяющий оценить степень современности того или иного вооружения в рамках гособоронзаказа и государственной программы вооружения.
Касаемо программы ракетостроения он рассказал о запланированных мероприятиях, касающихся модернизации существующих и стоящих на вооружении иностранных и белорусских ракетных комплексов, и производства новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов.
— На совещании речь шла в том числе о новом зенитно-ракетном комплексе ближнего действия отечественного производства, — уточнил Пантус.