«Вернуться к основам». МИД Литвы сделал неожиданное заявление о России

«Речь не идет о выборе конкретного человека. Мы должны вернуться к основам, а основы — это подготовка инструментов для оказания давления на Россию», — приводит его слова Reuters.
Так литовский министр прокомментировал слова Владимира Путина о возможной кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхерда Шредера на роль переговорщика с Россией.
В минувшую субботу Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что пусть сами европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.