Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев пригласил президента Бразилии в Казахстан

АСТАНА, 11 мая — Sputnuik. Президент Касым-Жомарт Токаев пригласил своего бразильского коллегу Лулу де Сильву посетить Казахстан с визитом, сообщили в Акорде.

Источник: Sputnik.kz

Казахстанский лидер на переговорах с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой подчеркнул, что страна — один из ключевых партнеров Казахстана в Латинской Америке.

"С удовлетворением хотел бы отметить поступательное развитие многогранного сотрудничества между нашими странами. С вами прибыла большая делегация бизнесменов, что свидетельствует о серьезных намерениях и ответственном отношении к взаимодействию с Казахстаном, — сказал Токаев.

Мауро Виейра отметил, что прибыл в Казахстан по личному поручению Президента Бразилии. Собеседники обсудили перспективы укрепления сотрудничества в таких сферах, как энергетика, горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, инновации и искусственный интеллект.

Отдельное внимание стороны уделили теме реформирования ООН и ее структур, а также ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Токаев подтвердил приверженность Казахстана использованию атомной энергии исключительно в мирных целях под контролем МАГАТЭ.

Он подчеркнул что Казахстан пользуется широким международным доверием в сфере ядерного нераспространения, а также располагает необходимой инфраструктурой, экспертизой и научно-технической базой для безопасного обращения с чувствительными ядерными материалами.

«На территории Казахстана находится единственный в мире Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ», — напомнил президент.

Касым-Жомарт Токаев также выразил готовность Казахстана в порядке доброй воли содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей и перевода данного вопроса в практическую плоскость.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше