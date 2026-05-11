Токаев пригласил президента Бразилии в Казахстан

Казахстанский лидер на переговорах с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой подчеркнул, что страна — один из ключевых партнеров Казахстана в Латинской Америке.
"С удовлетворением хотел бы отметить поступательное развитие многогранного сотрудничества между нашими странами. С вами прибыла большая делегация бизнесменов, что свидетельствует о серьезных намерениях и ответственном отношении к взаимодействию с Казахстаном, — сказал Токаев.
Мауро Виейра отметил, что прибыл в Казахстан по личному поручению Президента Бразилии. Собеседники обсудили перспективы укрепления сотрудничества в таких сферах, как энергетика, горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, инновации и искусственный интеллект.
Отдельное внимание стороны уделили теме реформирования ООН и ее структур, а также ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Токаев подтвердил приверженность Казахстана использованию атомной энергии исключительно в мирных целях под контролем МАГАТЭ.
Он подчеркнул что Казахстан пользуется широким международным доверием в сфере ядерного нераспространения, а также располагает необходимой инфраструктурой, экспертизой и научно-технической базой для безопасного обращения с чувствительными ядерными материалами.
«На территории Казахстана находится единственный в мире Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ», — напомнил президент.
Касым-Жомарт Токаев также выразил готовность Казахстана в порядке доброй воли содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей и перевода данного вопроса в практическую плоскость.