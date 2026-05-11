Суд на Украине превзошел средневековую инквизицию, заявил Мединский

В пятницу офис генерального прокурора Украины сообщил, что суд на Украине заочно осудил Мединского и ректора МГИМО МИД Российской Федерации Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории РФ.
Мединский, комментируя решение суда Украины, напомнил случай со святой инквизицией: она собиралась приговорить к сожжению итальянского историка Пауло Сарпи, который написал книгу об истории католической церкви. Книга была объявлена ересью.
«Но в последний момент этот приговор они не вынесли, потому что посчитали, что святая инквизиция всё-таки должна руководствоваться принципами законности… Киевский суд в данном случае превзошел святую инквизицию, потому что не постеснялся вынести обвинительный приговор», — сказал Мединский RT.
Он подчеркнул, что осудившие его сами говорят по-русски, и отметил символизм вынесения приговора накануне 9 мая.
«Самое поразительное то, что они таким образом, по сути, судят историю… Фактов войны с книгами в реальной человеческой истории не так много. Это у Оруэлла в “1984” и в других антиутопиях подобное происходит. А в реальной жизни такое было редко когда», — также отметил Мединский.
Обвинительный приговор Мединскому и Торкунову был вынесен за работу над учебником для 11-го класса «История. История России. 1945 год — начало XXI века». В сообщении, опубликованном на сайте украинского генпрокурора, говорится, что они обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Учебник называется «одним из инструментов российской информационной политики» в новых регионах Российской Федерации.
В учебник истории, над изданием которого работал Мединский, вошли такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление. С 1 сентября 2023 года новое учебное пособие для 11-х классов начали применять во всех школах России.