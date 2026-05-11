Галимова: король Малайзии присмотрел лимузин Aurus еще в Татарстане

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем канале в МАКС сообщила, что король Малайзии султан Ибрагим присмотрел российский лимузин Aurus еще в Татарстане.

Источник: официальный канал Лилии Галимовой в МАКС

«На самом деле он его присмотрел еще в Татарстане», — говорится в посте.

Король Малайзии посетил Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости. В публикации на своей странице в Facebook* султан Ибрагим сообщил, что обладание лимузином рассматривается им как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Россией. Церемония передачи лимузина монарху состоялась в музее «Гараж особого назначения» в столице России.

Видео: официальный канал Лилии Галимовой в МАКС.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.