Иран прояснил свои требования к США для завершения войны

Тегеран не требует от Вашингтона уступок, его требования законны — прекращение боевых действий и пиратства против иранских кораблей, заявил пресс-секретарь иранского МИДа Эсмаил Багаи на пресс-конференции, передает IRNA.
«Мы не требовали от Америки никаких уступок; скорее, мы призывали к прекращению войны и прекращению пиратства на море против иранских кораблей», — заявил он.
По словам Багаи, американская сторона продолжает настаивать на «односторонних подходах и необоснованных требованиях», которые во многом опираются на представления, сформированные израильским руководством.
«Разве наше предложение о безопасном проходе через Ормузский пролив является чрезмерным требованием? Важный вопрос, такой как установление безопасности и мира во всем регионе, особенно в Ливане, является ли он безответственным требованием?» — сказал он.
Пресс-секретарь МИД Ирана подчеркнул, что фокус Тегерана сосредоточен на срочных вопросах: прекращении войны во всех ее формах, включая Ливан, и обеспечении безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Одновременно, по заявлению Багаи, в повестке стоит прекращение «незаконных действий и морского пиратства США против торговых судов».
Он добавил, что по поводу ядерного вопроса и тем, связанных с обогащением урана, Тегеран вынесет решение позже. «Какие решения будут приняты и какие варианты мы рассмотрим — это вопрос, который мы обсудим, когда придет время», — сказал дипломат.
В начале мая Иран передал США мирный план из 14 пунктов. Тегеран настаивал на прекращении боевых действий, гарантиях ненападения, снятии морской блокады, разморозке иранских активов и выводе американских войск с сопредельных территорий. По данным Tasnim, иранская сторона предлагала решить ключевые вопросы в течение 30 дней — вместо двухмесячного прекращения огня, о котором говорили США, — и делала акцент на «окончании войны», а не на продлении перемирия.
The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники при этом писала, что Иран в своей инициативе предлагает сначала остановить боевые действия и начать поэтапное восстановление коммерческого судоходства через Ормузский пролив, а США параллельно должны снять ограничения с иранских портов и судов. Ключевые разногласия сохраняются вокруг ядерной программы: Вашингтон требует заранее зафиксировать обязательства по ядерной инфраструктуре и запасам высокообогащенного урана, тогда как Тегеран предлагает отложить эти вопросы на отдельные переговоры сроком 30 дней, писала WSJ.
Президент США Дональд Трамп отверг предложения Ирана, назвав их неприемлемыми. В Тегеране тем временем заявили, что реакция «так называемого президента США» на иранское мирное предложение для них «не имеет никакого значения».
По данным WSJ, Иран и США могут возобновить переговорный процесс на этой неделе в Исламабаде. Axios писал, что стороны близки к сделке. Сам Трамп на днях называл переговоры США и Ирана «очень хорошими». По его словам, Тегеран согласился на отказ от ядерного оружия. «Вполне возможно, что мы заключим сделку», — сказал он.
Сейчас между сторонами конфликта действует перемирие, подписанное в начале апреля и продленное президентом США на неопределенный срок. Несмотря на это, на прошлой неделе стороны обменялись ударами.