Кроме того, как сообщило агентство УНИАН, стороны подписали письмо о намерениях, касающееся реализации программы Brave Germany. Проект направлен на развитие оборонных технологий и поддержку инновационных стартапов.
Уточняется, что Писториус также назвал Киев и Берлин стратегическими партнерами.
Член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн 7 мая в разговоре с «Известиями» отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не справляется с решением актуальных проблем. По его словам, правительство Германии продолжает тратить миллиарды евро на Украину, проекты Евросоюза (ЕС) и зарубежные программы, тогда как внутренние проблемы страны остаются нерешенными.