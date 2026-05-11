Германия и Украина договорились о запуске производства дальнобойных дронов

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, находясь с визитом в Киеве, 11 мая объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных беспилотников, способных преодолевать расстояния до 1500 км.

Источник: Reuters

Кроме того, как сообщило агентство УНИАН, стороны подписали письмо о намерениях, касающееся реализации программы Brave Germany. Проект направлен на развитие оборонных технологий и поддержку инновационных стартапов.

Уточняется, что Писториус также назвал Киев и Берлин стратегическими партнерами.

Член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн 7 мая в разговоре с «Известиями» отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не справляется с решением актуальных проблем. По его словам, правительство Германии продолжает тратить миллиарды евро на Украину, проекты Евросоюза (ЕС) и зарубежные программы, тогда как внутренние проблемы страны остаются нерешенными.

Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
