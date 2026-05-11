Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин опубликовал пост в своем MAX-канале о том, что 12 лет назад (11 мая 2014 года) на референдуме жители Донбасса сказали «да» независимости и укреплению связей с братской Россией.
Он напомнил, что тогда киевский режим на это ответил обстрелами. Потом были долгих восемь лет противостояния, пока Вооруженные силы РФ не встали на защиту наших людей.
«Нижегородцы с самого начала разделяли боль дончан. Принимали беженцев, отправляли гуманитарную помощь. После начала СВО наши танкисты батальона “Минин” встали плечом к плечу с Первым армейским корпусом ДНР. Вот уже почти год правительство Донецкой народной республики возглавляет нижегородец Андрей Чертков. Депутат Заксобрания Александр Цопов работал главврачом в больнице Харцызска. И это только примеры, которые на виду!» — заметил Люлин. «А сколько сделали нижегородские компании для превращения Харцызска в самый благоустроенный город Донбасса! — продолжил он. — Вместе с депутатами в прошлом году посетил ДНР и ЛНР и слышал от людей только благодарные отзывы. У нас много планов на будущее. Наращиваем сотрудничество Заксобрания Нижегородской области с Народным советом ДНР, включили молодежь Донбасса в работу Ассоциации молодежных парламентов ПФО».
Председатель регионального парламента выразил уверенность в том, что мирная жизнь не за горами.