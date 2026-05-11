NYT заявила о намерении США остановить космические проекты Китая в Южной Америке

США стремятся к остановке китайских астрономических проектов в Аргентине и Чили, опасаясь возможности их военного применения. Об этом 11 мая сообщила газета The New York Times (NYT).

В материале отмечается, что под давлением Вашингтона власти Аргентины приостановили завершение строительства крупнейшего китайского радиотелескопа China Argentina Radio Telescope, который проектировался совместно с университетом Сан-Хуана и Национальной астрономической обсерваторией Китая.

По данным издания, американские чиновники просили Буэнос-Айрес пересмотреть сотрудничество с Китаем в космической сфере. США опасаются, что разработка будет применена против и будет использоваться для слежки за спутниками и передачи информации в Китай.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в этот же день заявил, что Китай готов совместно с США работать над устранением разногласий и расширением сотрудничества. По словам дипломата, контакты на высшем уровне играют ключевую роль в развитии отношений между Пекином и Вашингтоном.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 25 марта сообщила, что американский лидер посетит Китай и встретится с председателем КНР в Пекине 14 и 15 мая. Она добавила, что супруга американского лидера Мелания и Трамп примут Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань в Вашингтоне с ответным визитом позже в этом году.

