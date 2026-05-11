NYT заявила о намерении США остановить космические проекты Китая в Южной Америке

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 25 марта сообщила, что американский лидер посетит Китай и встретится с председателем КНР в Пекине 14 и 15 мая. Она добавила, что супруга американского лидера Мелания и Трамп примут Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань в Вашингтоне с ответным визитом позже в этом году.