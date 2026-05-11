В ЕС обозначат красные линии в переговорах с Россией

Министры иностранных дел ЕС обозначат европейские красные линии в случае переговоров с Россией. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам плановой встречи министров иностранных дел Евросоюза.

Источник: AP 2024

«Мы должны договориться между собой, чего мы хотим от России, и где проходят наши красные линии», — сказала Каллас. По ее мнению, неформальная встреча глав МИД ЕС «станет хорошей возможностью для этой дискуссии».

Кремль неоднократно подчеркивал открытость к диалогу. При этом президент России Владимир Путин заявлял, что у Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны».

Председатель Евросовета Антониу Кошта анонсировал, что ЕС готовится к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Евросоюз также критически отнеслись к предложению президента России Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника на возможных переговорах с Москвой.

Путин назвал Шредера «предпочтительным переговорщиком» для диалога России и Европы. «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», — отметил российский лидер.

Однако Каллас подчеркнула, что экс-канцлер, в прошлом занимавший руководящие посты в российских энергетических компаниях, включая «Роснефть» и Nord Stream, не может рассматриваться как нейтральная фигура.

Материал дополняется

