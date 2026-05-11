В ЕС обозначат красные линии в переговорах с Россией

Кремль неоднократно подчеркивал открытость к диалогу. При этом президент России Владимир Путин заявлял, что у Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны».
Председатель Евросовета Антониу Кошта анонсировал, что ЕС готовится к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Евросоюз также критически отнеслись к предложению президента России Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника на возможных переговорах с Москвой.
Путин назвал Шредера «предпочтительным переговорщиком» для диалога России и Европы. «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», — отметил российский лидер.
Однако Каллас подчеркнула, что экс-канцлер, в прошлом занимавший руководящие посты в российских энергетических компаниях, включая «Роснефть» и Nord Stream, не может рассматриваться как нейтральная фигура.
