Каллас: в 21-й пакет санкций войдут ограничения в отношении ВПК России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что страны ЕС начали переговоры о 21-м пакете санкций в отношении России. Она уточнила, что новые ограничения будут направлены на российский военно-промышленный комплекс и «теневой флот».

«Мы направили запрос странам ЕС по новым рестрикциям. Санкции должны быть направлены на российский ВПК, а также на теневой флот. Но мы также решили далее принимать санкции в рабочем режиме. Не пытаясь согласовать большие пакеты, а постоянно принимать любые меры, которые могут ограничить доходы России», — сказала госпожа Каллас на пресс-конференции (запись опубликована на сайте ЕК).

11 мая Евросоюз расширил санкционный список в отношении России, включив в него 16 физических и семь юридических лиц. В их числе Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб «Патриот» в Крыму, Центр ДОСААФ в Севастополе, лагерь «Орленок», детские центры «Алые паруса» и «Смена» и связанные с ними должностные лица. Ранее санкционный список на 85 позиций расширила Великобритания.

