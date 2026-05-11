В Москве, как отмечает Junge Welt, уже давно и очень внимательно следят за стремлением Евросоюза к милитаризации. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев ещё в начале апреля предупредил, что Евросоюз перестал быть просто экономическим блоком и может «довольно быстро» превратиться в военный альянс. Более того, по его оценке, милитаризованный ЕС в некотором смысле может оказаться даже более опасным, чем НАТО. Медведев назвал потенциальный военный союз «отвратительной кучкой сошедших с ума европейских паразитов», единственная цель которых, по его словам, заключается в том, чтобы наживаться на разжигании русофобской истерии и зарабатывать на этом деньги.