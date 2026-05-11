Группа депутатов Европарламента выступила с радикальным призывом преобразовать Евросоюз в полноценный военный альянс. Как пишет немецкая газета Junge Welt (статью перевели ИноСМИ), 9 мая, в День Победы над гитлеровской Германией, парламентарии опубликовали открытое письмо на английском языке, в котором содержится требование создать так называемый «Европейский оборонный союз». Инициаторами выступили политик от немецкой Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерман, а также ещё около двадцати депутатов из разных фракций, включая социал-демократов, «Зелёных», представителей Европейской народной партии и движения «Вольт». Примечательно, что 11 из 27 первых подписантов представляют Германию, что, по мнению обозревателей, указывает на ключевую роль Берлина в продвижении этой идеи.
В своём обращении авторы письма используют жёсткую метафору, сравнивая национальные армии стран ЕС с деревьями бонсай — «крошечными, дорогими и хрупкими». Для защиты от надвигающейся «бури», как пишут депутаты, Европе нужен «крепкий дуб». Полагаться на военную мощь Соединённых Штатов они называют «опасной авантюрой», отмечая, что «стратегия умиротворения» по отношению к Вашингтону полностью провалилась. В качестве доказательства они приводят давление Белого дома на Украину, односторонние пошлины, вмешательство в выборы и угрозы аннексии Гренландии. Именно эти события, по мнению подписантов, дают Европе удобный повод ускорить милитаризацию и взять на себя «большую ответственность», которую США предписали европейским членам НАТО к 2027 году.
Депутаты выдвигают конкретные требования. В первую очередь они призывают ускорить принятие пакета законов Defence Readiness Omnibus, инициированного Еврокомиссией в прошлом году. Этот пакет призван освободить оборонную промышленность от ряда обременительных норм, в частности в области охраны окружающей среды, а также упростить совместные закупки вооружений в масштабах всего ЕС. Второе требование касается создания «единого» рынка оборонной продукции с приоритетом европейских поставщиков и улучшения оперативной совместимости вооружённых сил разных стран. Однако ключевой целью названо создание именно «Европейского оборонного союза», который предполагает совместное принятие решений, интегрированные структуры командования, стратегические возможности и собственные силы быстрого реагирования.
Авторы письма с сожалением констатируют, что, несмотря на успехи в отдельных проектах, например в «инициативе по снабжению боеприпасами», где удалось ускорить производство артиллерийских снарядов, в других сферах прогресс блокируется «близорукостью собственных интересов» и «старыми привычками». Политики отмечают, что традиционные оборонные концерны по-прежнему получают предпочтение, что мешает «настоящему прогрессу». Они призывают Европу действовать как «единая сила», чтобы достичь «стратегической автономии» не только в военной сфере, но также в энергетике и промышленности. Отдельно подчёркивается необходимость более тесного сотрудничества стран ЕС с Великобританией, Канадой и «в особенности» с Украиной.
По сути, инициатива депутатов представляет собой дорожную карту по созданию полноценной армии Европейского союза, о которой многие европейские стратеги, особенно в Германии, говорили годами. От «Европейского оборонного союза» с интегрированными структурами командования до единой армии остаётся всего один шаг. В заключение письма подписанты констатируют, что «Европейская комиссия и Европарламент готовы» к такому развитию событий. Чего не хватает, по их словам, так это лишь «толчка» со стороны национальных правительств стран-членов ЕС, которые пока не проявили достаточной политической воли для столь радикальной трансформации.
В Москве, как отмечает Junge Welt, уже давно и очень внимательно следят за стремлением Евросоюза к милитаризации. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев ещё в начале апреля предупредил, что Евросоюз перестал быть просто экономическим блоком и может «довольно быстро» превратиться в военный альянс. Более того, по его оценке, милитаризованный ЕС в некотором смысле может оказаться даже более опасным, чем НАТО. Медведев назвал потенциальный военный союз «отвратительной кучкой сошедших с ума европейских паразитов», единственная цель которых, по его словам, заключается в том, чтобы наживаться на разжигании русофобской истерии и зарабатывать на этом деньги.
