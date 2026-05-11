Трамп заявил, что Иран не упомянул ключевой элемент американского предложения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран в своем ответе на предложение США по урегулированию не упомянул об отказе от создания ядерного оружия.
Отказ Ирана от ядерного оружия являлся «сутью» предложения США по урегулированию конфликта, сказал Трамп. Также он заявил, что его план был «отличный».
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось. В Пакистане состоялись переговоры США с Ираном. Предполагалось, что за первым раундом последует второй, но он много раз откладывался.
