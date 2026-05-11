Многие опрошенные американцы не верят в правдивость покушений на Дональда Трампа

Так, 24% опрошенных назвали постановкой покушение во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома 26 апреля этого года. Еще 45% не уверены в том, было ли это настоящим покушением. 24% опрошенных считают постановкой и стрельбу в Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере в июле 2024 года. Наконец, 16% опрошенных заявили, что постановочным было покушение на господина Трампа в его гольф-клубе в сентябре 2024 года.