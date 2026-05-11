«Нас предавали несколько раз»: Российский посол сорвал аплодисменты в Германии, когда напомнил об обещаниях НАТО

Российский посол Сергей Нечаев во время выступления в Германии несколько раз сорвал аплодисменты публики, а немецкого политолога, обвинившего РФ в агрессии, освистали. Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Источник: Life.ru

Отмечается, что зрители особенно бурно реагировали на напоминание дипломата о том, как Запад обманул Россию с нерасширением НАТО на Восток, в том числе в ходе воссоединения Германии.

«Нас предавали несколько раз, знаете ли, в этой истории, в том числе и во время воссоединения Германии. Мы этого не забыли. России тогда обещали, что НАТО не сдвинется ни на дюйм на восток. Ни на дюйм, — повторяет он. В зале раздались аплодисменты», — процитировала посла и описала происходящее журналистка NZZ Анна Шиллер.

Когда немецкий политолог Йоханнес Варвик попытался обвинить Россию, зал ответил свистом и неодобрительными выкриками. Организатору мероприятия Севим Дагделен пришлось несколько раз призывать публику к порядку, а сам Нечаев сделал оппоненту замечание, напомнив об ответственности западных стран за нынешнюю ситуацию в мире.

Ранее сообщалост, что канцлер Германии Фридрих Мерц в очередной раз попытался напугать немцев «российской угрозой», заявив о миллиардных расходах Европы на оборону.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

