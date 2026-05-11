Трамп рассказал, что обсудит с Си Цзиньпином

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможности дальнейших поставок американского оружия на Тайвань, Трамп отметил готовность к предметному диалогу. «Президент Си не хотел бы, чтобы мы делали это. И мы это обсудим. Это будет один из многих вопросов, которые мы обсудим», — сообщил американский лидер.