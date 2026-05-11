Не подавись, Донни: США рассматривают возможность присоединения Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп всерьёз рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединённым Штатам в качестве 51-го штата. Об этом сообщил ведущий телеканала Fox News Джон Робертс в своей соцсети после телефонного разговора с американским лидером. По словам журналиста, Трамп прямо заявил ему, что обсуждает конкретные шаги по включению южноамериканской страны в состав США. Это заявление прозвучало на фоне недавних драматических событий в двусторонних отношениях, включая авиаудар Вашингтона по Каракасу в начале января с целью захвата президента Николаса Мадуро и его супруги, а также последовавшее за этим объявление Трампа о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть.
Отметим, что это не первое высказывание Трампа о возможной аннексии Венесуэлы. Ещё в марте текущего года американский президент намекнул на подобное желание, когда поздравлял национальную сборную Венесуэлы по бейсболу с победой над Италией. Тогда он приписал успех венесуэльской команды сотрудничеству Каракаса с США, что было воспринято некоторыми наблюдателями как косвенный намёк на более глубокую интеграцию. Несмотря на то что США и Венесуэла начали процесс восстановления дипломатических отношений после январских событий, риторика Трампа свидетельствует о том, что Белый дом может рассматривать силовой сценарий как основной.
Если планы Трампа будут реализованы, Венесуэла станет первым новым штатом США с 1959 года, когда к стране присоединились Гавайи.
