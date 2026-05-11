В Госдуме назвали слова Пашиняна о Зеленском попыткой оправдаться перед Россией

Депутат Государственной думы Александр Толмачев подверг критике заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Политик, объясняя отсутствие реакции на антироссийские высказывания президента Украины Владимира Зеленского, назвал Армению «маленькой страной», не собирающейся вмешиваться во все мировые дела.
По словам парламентария, такой подход «не красит» лидера и является попыткой «умалить масштаб или значимость своей страны». Депутат напомнил о героическом вкладе армянского народа в победу над нацизмом в годы Великой Отечественной войны, подчеркнув, что более 600 тысяч армян сражались против нацистов, а 107 из них были удостоены звания Героя Советского Союза.
— Думаю, все они были бы крайне удивлены узнать, что в Ереване с восторгом и почетом принимают неонациста, террориста, лидера преступного режима, нелегитимного главу, — заявил Толмачев.
Он расценил приглашение украинского лидера как одобрение его действий принимающей стороной, особенно в преддверии годовщины разгрома нацизма. Парламентарий также считает, что заявление Пашиняна о «нежелании реагировать на все подряд» — попытка оправдаться перед Россией и одновременно изобразить перед Европой «современного лидера нации», передает Lenta.ru.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Москва ожидает разъяснений от Еревана в связи с визитом в Армению Зеленского.